"Fabra es un inútil. Sáquenlo del equipo": en Argentina no perdonan al colombiano

La derrota de Boca Juniors ante Talleres dejó una gran polémica en el terreno de juego: Frank Fabra le dio una cachetada en un momento de 'calentura' al segundo capitán del equipo, Carlos Izquierdoz. El central le reclamó al 'cafetero' fuertemente y este reaccionó con un manotazo.

Aunque la acción no pasó a mayores, se pudo ver claramente el difícil ambiente que hay en el club 'xeneize'. Por supuesto, los comentarios no faltaron tras lo sucedido y las críticas hacia el colombiano han sido un constante.

Esta vez el ferviente hincha de Boca y conductor de ESPN FC, Alejandro Fantino, atacó al 'cafetero' y pidió que la institución lo saque del club. Asimismo, lo llamó "inútil", pues según él es un futbolista que no aporta al conjunto, es decir, no es útil por sus constantes errores en los últimos partidos del 'xeneize'.

"En mi mundo, no juega más en Boca. Porque es un hombre poco inteligente. Es más, me animaría a decir, porque hoy se lo pregunté a mi abogado, que es un inútil. Fabra es un inútil. Es poco útil para el equipo".

"No estoy haciendo una valoración. Es un inútil. Es un muchacho inútil para el equipo, poco útil para sus compañeros. Se hizo echar contra Santos, no tuvo un buen partido en el superclásico, y ayer le mete una cachetada al 2 en el medio del partido", agregó.

Fantino reiteró que es una palabra que describe muy bien el desempeño de Fabra en un equipo en el que ya no aporta absolutamente nada, pues su nivel ha caído considerablemente.

"La palabra inútil es muy fuerte. Yo la utilizo por poco útil, no estoy agrediéndolo. Es un tipo poco útil. Mañana viene una Carta Documento de Fabra y le digo: 'Mirá Fabra, creo que sos poco útil o no útil para el equipo. Sos inútil, un lateral inútil. Te mandás una cagada atrás de otra'. Quedó en la historia Boca con esto, esto lo van a recordar. Este le pegó una cachetada al capitán en vivo. Sáquenlo del equipo, que no juegue más", concluyó.