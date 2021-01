Gago se estrenó como técnico de Aldosivi en compañía de un ex Millonarios

El fútbol argentino ha tenido muchas movidas en los últimos días. Independiente de Avellaneda confirmó la contratación del técnico Julio César Falcioni; Argentinos Juniors anunció a Gabriel Milito, y a pesar de que hace dos meses había colgado los guayos como jugador debido a las constantes lesiones, el club Aldosivi le dio la oportunidad a Fernando Gago para ser su director técnico.

Gago recibió la confianza por parte de los directivos de Aldosivi y por ende, le madrugó al 2021 para empezar a planear lo que será la temporada y así, ubicar en los primeros lugares al equipo argentino. Por tal razón, este jueves ‘Pintita’ se le vio con la libreta y dando las indicaciones al plantel que dirigirá en los torneos que tendrá en frente.

No obstante, a pesar de haber firmado contrato en la noche del miércoles, Gago llegó al entrenamiento con otro ex futbolista: Federico ‘Pocho’ Insúa, ex Millonarios de Bogotá, con quien compartió algunas temporadas en el equipo de Boca Juniors, por lo cual, le invitó a ser parte del proyecto para olvidar la mala campaña realizada en la Copa Diego Maradona, la cual consiguió el equipo 'Xeneize'.

Asimismo, se pudieron conocer los otros nombres que acompañarán en el cuerpo técnico a Gago. Diego Cogliandro, Gustavo Gallego, Gastón Maddoni y Roberto Luzzi (preparador físico) serán los ayudantes de su primera experiencia como estratega.

Según se pudo conocer, la idea que tiene Gago es implementarle a su plantel una idea ofensiva para así, cumplir con los resultados y objetivos planteados desde un principio. Incluso, ya habría comunicado a los directivos qué jugadores pretende tener para el inicio del campeonato.