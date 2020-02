Gallardo habla del presente de Quintero: "Busca sentirse lo más útil"

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, habló en rueda de prensa sobre la situación que hoy en día vive el colombiano Juan Fernando Quintero. El entrenador es consciente de que el volante no tiene muchos minutos, por eso explica que si no juega no es por su falta de calidad, sino porque tiene una gran competencia.

No obstante, también fue claro y aseguró que le dará muchos minutos en la Copa Libertadores, certamen que jugará el conjunto de 'la banda cruzada'. Ahí necesita rotar su nómina y utilizará a piezas como Quintero y Luca Pratto.

"'Juanfer' está en un momento donde busca sentirse lo más útil posible en los momentos en los que le toca jugar, como Pratto. Haciendo méritos para que los tengan en cuenta. Los pocos minutos que vienen teniendo es porque los futbolistas que lo vienen haciendo lo hacen bien. Ahora nosotros empezamos nuestra última semana larga, vamos a tener partidos de copa y vamos a necesitar de ellos para más minutos", explicó.

Sobre si existe molestia de algunos jugadores en el camerino, Gallardo desmintió. "Si hay enojo porque no juega, sería una falta de respeto al compañero que sí juega, siempre hay ganas pero con respeto. Acá no hay enojo. No hay problemas de ego, de carteles, eso para mí es una muy buena forma de seguir conduciendo un plantel con esas alternativas humanas y que yo después tenga que decidir. Si hubiera problemas futbolísticos más humanos, sería más complejo, pero acá no pasa eso", contó.

Y es que Quintero quiere jugar más para recuperar su condición futbolística para ser tenido en cuenta por el técnico Carlos Queiroz en la próxima convocatoria a la Selección Colombia donde iniciarán las Eliminatorias sudamericanas.