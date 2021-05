Gallardo le da la confianza suficiente a Borré para que vuelva a convertir con River

Los últimos partidos para el atacante barranquillero Rafael Santos Borré no han sido los mejores en la delantera del equipo argentino River Plate. A pesar que no ha convertido y River no ha tenido un buen desempeño; el estratega Marcelo Gallardo le sigue teniendo confianza a Borré y por tal razón, lo sigue incluyendo en el once inicialista.

En medio del programa ESPN F90, indicaron que “Marcelo Gallardo no saca a Borré, además por una cuestión de gratitud, porque está convenciéndolo de que se quede, si lo saca lo mata. Está con la negociación, le dice que quiere quedarse en River, me parece que Gallardo lo quiere. Pero está para salir”.

“Hay cosas puntuales en el comportamiento de Borré que creo que tiene que ver con eso de tenerle paciencia. A veces hay jugadas en las que no lo habilitan bien, y en vez de levantar los brazos y gritar, se lo toma con calma. Está muy metido en que sabe que no está en un buen momento y me parece que ahí es donde está la paciencia de Gallardo”, fueron las palabras de los panelistas en medio del programa. Cabe señalar que Borré no marca desde la victoria de River ante Central Córdoba, donde el colombiano se reportó en el 5-0 con un doblete suyo, por ende, se espera que Borré vuelva a tomar confianza para volverse el delantero letal del equipo riverplatense.

Hay que recordar que sigue bajo la mira de varios equipos europeos, por lo que a mitad de temporada se definirá la situación del colombiano, teniendo en cuenta que si no renueva con River quedaría como agente libre y podrá negociar su pase con el equipo que considere que cumple con sus expectativas.