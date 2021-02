Gimnasia vs Talleres: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la fecha dos de la Superliga Argentina, Gimnasia de La Plata recibe a Talleres de Córdoba con la intención de sumar su primera victoria del campeonato, luego que Boca Juniors le empatara (2-2) en el tramo final de la jornada anterior con un golazo de tiro libre de Edwin Cardona.

GIMNASIA DE LA PLATA VS TALLERES DE CÓRDOBA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Gimnasia vs Talleres se puede ver en Fox Sports Premium Argentina. En Estados Unidos lo puede apreciar en Fanatiz USA y TyC Sports Internacional.

Argentina: 7:15 pm

Colombia: 5:15 pm

Estados Unidos: 5:15 pm (este), 2:15 pm (pacífico)

Por tal razón, el ‘Lobo’ espera que este sea el encuentro para asegurar sus primeros tres puntos, por lo cual el estratega Leandro Martini confía en que sus dirigidos estén más concentrados para no perder nuevamente la victoria. Hay que recordar que Martini no cuenta con Matías Pérez, quien no se recuperó de su lesión en el bíceps femoral y por tal razón, lo podrá reemplazar Matías Miranda.

Por otra parte, Víctor Ayala se encuentra en veremos, ya que presenta molestias físicas, por lo que el colombiano, Johan Carbonero es una de las alternativas del adiestrador Leandro Marini.

Mientras tanto, Talleres llega al compromiso con los tres puntos en el bolsillo, luego de vencer por la mínima diferencia a Patronato. No obstante, el técnico de la ‘T’, Alexander Medina, tiene una baja sensible de última hora, puesto que el colombiano Diego Valoyes no viajó para el partido por razones que se desconocen hasta el momento.