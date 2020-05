Gobierno argentino también se pronunció sobre el regreso de la Superliga AFA

El ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, dijo este jueves que la vuelta del fútbol en el país del cono sur parece lejana a pesar de que están trabajando en protocolos sanitarios para el retorno de la actividad en medio de la pandemia por el coronavirus.



"Venimos hablando con el ministro de Salud (Ginés González García) para que las actividades deportivas, no solamente el fútbol, se vuelvan a practicar. Hoy la situación en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires es compleja", sostuvo el expresidente de San Lorenzo en diálogo con la radio El Destape.

"Todos tenemos la sensación de que en los últimos 15 días no hemos avanzado, sino que en algunas situaciones hemos retrocedido. Pensar que esos protocolos puedan servir parece lejano y eso abarca al fútbol", afirmó.



Sin embargo, sostuvo que "se puede pensar en la vuelta de la actividad deportiva" en algunas provincias "donde hace muchos días que no hay casos".



El mandatario dijo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) "no tiene pensado" trasladar sus torneos a alguna de esas provincias.

"Si eventualmente la AFA tomara esa decisión, debería consultarnos a nosotros como estado nacional a ver si están dadas las condiciones sanitarias para realizarlo", aclaró.



El fútbol argentino se suspendió el 17 de marzo y tres días después se decretó una cuarentena obligatoria que regirá al menos hasta el 7 de junio.