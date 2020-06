Hijo de Julio Grondona se despacha en contra de la serie 'El Presidente'

Humberto Mario Grondona, el hijo mayor del fallecido dirigente argentino Julio Grondona, que ha sido nombrado actualmente por toda Sudamérica gracias a la serie de Amazon 'El Presidente', habló en exclusiva con '60 Minutos a La Redonda' de Antena 2 y dio su opinión sobre el dicho programa.

"Le prometí al actor que personificó a mi padre en la televisión que iba a ver la serie por él porque me dio la sensación de ser un ser agradable. En principio no la quería ver porque no me gustaba el inicio de la serie", dijo Grondona hijo y explicó sus razones.

"Se supone que es la vida del expresidente de la Federación Chilena, pero que mi padre sea el relator, o que hable de todo lo sucedido, no me gustó", agregó.

Asimismo, criticó que para él lo que muestra 'El Presidente' es mentira, ya que las cosas no pasaron así.

"La serie no es real, no coincide con lo que pasó y se están lucrando con la imagen de mi padre y nosotros si bien nunca hicimos absolutamente nada, en ese caso a mí particularmente me dolió porque no nos llamaron, no nos preguntaron. No se comunicaron con nosotros ni nos contaron lo que iba a suceder", remarcó.