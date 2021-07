Histórico de River y el mensaje a Carrascal: "Le sacaría el peso de la 10"

Jorge Carrascal no ha podido brillar como desea en River Plate. Aunque el colombiano tiene todas las condiciones, le faltan algunos factores para destacarse en el terreno de juego. A veces hace una jugada de más, decide mal, define mal. Estas actitudes no lo han ayudado en busca de su mejor nivel.

Asimismo, desde que viste el dorsal número 10, más le ha pesado la camiseta y es claro blanco de señalamientos por parte de la hinchada, que no lo ve con buenos ojos. Esta razón lo tienen dentro de las posibles salidas del club para el mercado de pases, aunque mucha gente señala que debería tener otra oportunidad.

Andrés D'Alessandro, uno de los históricos de River Plate, analizó el presente del 'cafetero' y su condición de líder del mediocampo. Para el argentino, es crucial darle confianza necesaria, pero sería bueno quitarle el dorsal, ya que es mucha presión en la cancha.

"Le sacaría el peso de la 10 a Carrascal. Marcelo ya sabe lo que es usar esa camiseta y sabe a quién dársela. También se la dejaría a Palavecino, que tiene características de enganche. Hoy los que veo con las características del 10 son Palavecino y Carrascal", aseguró el argentino para el programa '¿Cómo te va?'.

Por otro lado, D'Alessandro destacó que la mejor estrategia en busca del mejor rendimiento del futbolista es no presionarlo, así él irá brillando por sí solo.

"No hay que apresurar a Carrascal, es joven y jugar en River no es fácil. La camiseta de River es pesada, no solo la 10. Tiene un entrenador que va a saber llevarlo de la mejor manera. Cuando existe una base importante y un equipo consolidado con jugadores de experiencia que ayudan a los más jóvenes como Ponzio y Maidana, los jugadores se sienten más cómodos. En algún momento se va a soltar y mostrar todo lo que sabe", concluyó.