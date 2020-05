Hugo Rodallega confesó por qué se considera fanático de Boca Juniors

Hace un par de semanas, Hugo Rodallega hizo ruido en el entorno del fútbol argentino, luego de declarar que, en caso que recibiera una llamada de Juan Román Riquelme (director deportivo), viajaría directamente a Buenos Aires para incorporarse a las filas de Boca Juniors. Sin embargo, todo quedó en esas simples palabras.

El delantero colombiano explicó la situación en diálogo con ESPN y explicó la razón por la que se considera fanático de Boca Juniors: “Yo me enamoré de los colores de Boca porque toda mi academia fue como estar con Boca… hasta los 18 años que me fui a Armenia (Deportes Quindío) todo el tiempo fue con amarillo y azul, los colores eran idénticos y ahí intentaban que fueran los mismos de Argentina”.

“Y además Boca lo que representa, es uno de los equipos más grandes del mundo y eso llama la atención de cualquiera; igual que la hinchada, La Bombonera y los colombianos que han jugado ahí. Todo eso es motivante”, se extendió el colombiano.

Y cerró aclarando que por ahora no tiene ninguna posibilidad en el elenco ‘xeneize’: “Pero en ningún momento dije que he hablado con ellos o que me hayan hecho una oferta. Simplemente que me hicieron la pregunta en un programa y dije que si eso pasara cogería un avión para irme, pero lo dije así espontáneamente”.

Además, el atacante de Denizlispor turco aseguró que la Selección Colombia está en un gran momento por los jugadores que tiene y considera que este es el momento para llegar a una final de Copa América, sumado a la clasificación para el Mundial Catar 2022. Asimismo, reiteró su cariño por América de Cali y su deseo de retirarse del balompié profesional en dicha institución.