Huracán vs Gimnasia de La Plata: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Huracán recibe en el estadio Tomás Ducó a Gimnasia de La Plata por la séptima fecha de la Copa de la Liga Argentina, donde el ‘Globo’ busca darle la bienvenida a su nuevo entrenador, Frank Darío Kuedelka, luego de la salida de Israel Damonte.

HURACÁN VS GIMNASIA DE LA PLATA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Huracán vs Gimnasia de La Plata se puede ver en TNT Sports. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+, TyC Sports Internacional y a nivel internacional transmite AFA Play

Argentina: 9:15 pm

Colombia: 7:15 pm

Estados Unidos: 8:15 pm (este), 6:15 pm (pacífico)

El nuevo equipo de Kudelka se encuentra en la novena casilla del grupo B con siete unidades, razón por la cual, el nuevo entrenador manifestó en la rueda de prensa donde se le presentó que “estoy donde quiero estar. Se dio en este momento y lo agradezco mucho. Es un halago volver, pero no lo tomo como una revancha sino como un desafío nuevo".

"Espero estar a la altura del paladar del hincha de Huracán. Encontré un equipo con muchos jóvenes y me gusta. No es la situación ideal, pero es el inicio de un proyecto de formación de jóvenes y el armado de un plantel a futuro", sentenció el ex entrenador de Newell’s Old Boys.

Mientras tanto, el ‘Lobo’ quiere quedarse con los tres puntos que lo dejen más cerca de los primeros lugares, teniendo en cuenta que se ubica en la séptima casilla con nueve unidades, por lo cual, su entrenador Sebastián ‘Chirola’ Romero no quiere perder la oportunidad de conseguir su tercera victoria de la temporada.