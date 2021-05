Independiente vs Atlético Tucumán: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la penúltima fecha de la Copa de la Liga Argentina, Independiente de Avellaneda recibe en su estadio a Atlético Tucumán que llega en la décima casilla con 12 unidades.

INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA VS ATLÉTICO TUCUMÁN: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Independiente vs Atlético Tucumán se puede ver en Fox Sports Premium Argentina. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+ y a nivel internacional transmite AFA Play.

Argentina: 12:10 pm

Colombia: 10:10 am

Estados Unidos: 11:10 am (este), 8:10 am (pacífico)

No obstante, el ‘Rey de Copas’ no quiere perderle la pista a los primeros lugares por lo que el equipo de Julio César Falcioni necesita sí o sí la victoria luego de empatar sin goles en el compromiso anterior ante Unión de Santa Fe.

Por otra parte, el ‘emperador’ regresó al banquillo técnico luego de haberse contagiado de Covid-19, pero según Falcioni haber perdido el derbi ante Racing le complicó su salud: “La enfermedad la venía llevando bien. Pero a partir de ese día, de esa jugada, de ese momento, me subió la fiebre, tuve vómitos. El estrés que me produjo, la tensión que me generó, fue algo que me desestabilizó”.

Mientras tanto, Tucumán busca superar las lesiones que se han presentado con Santiago Vergini y Cristian Erbes, quienes padecen de desgarros musculares, pero no están disponibles por el departamento médico del club.