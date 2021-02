Independiente vs Gimnasia: cómo y dónde ver partido ONLINE GRATIS

En la fecha tres de la Copa de la Liga, Independiente de Avellaneda recibe a Gimnasia de La Plata con el fin de no perder de vista el liderato del campeonato.

INDEPENDIENTE VS GIMNASIA DE LA PLATA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Independiente vs Gimnasia se puede ver en Fox Sports Premium Argentina. En Estados Unidos se transmite por Fanatiz USA y TyC Sports Internacional.

Argentina: 7:20 pm

Colombia: 5:20 pm

Estados Unidos: 5:20 pm (este), 2:20 pm (pacífico)

Por tal razón, su estratega Julio César Falcioni espera que ante el ‘Lobo’, el equipo consiga su segunda victoria en línea, luego de vencer en condición de visitante a Patronato por la mínima diferencia.

No obstante, Falcioni en la rueda de prensa previa al encuentro se quitó un peso de encima al expresar que no le molestaba que lo etiquetaran como defensivo: “El otro día miraba algún partido (River) y cuando presentaron la alineación lo hicieron con línea de'3'. Pero a nosotros nos muestran con la de "5". ¿Cuál es la diferencia si estamos jugando los dos iguales y nuestros laterales también son de salida? Cada uno pone el rótulo que quiere. A esta altura ya no me molesta que me etiqueten como defensivo".

Asimismo, agregó que “al principio me podía enojar un poquito, pero ya no. En Argentina no pasó en muchos años eso de ser campeón invicto, y siempre jugó mal. ¿Cómo habrán jugado los demás? Yo también soy periodista recibido, no sé ustedes".