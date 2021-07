¿Indirectazo para Villa? Riquelme fue claro: "Quiero que estén comprometidos con Boca"

En Boca Juniors parece ser que las cosas no están de la mejor manera. El caso del colombiano Sebastián Villa ha despertado molestias en los directivos del equipo argentino, donde el vicepresidente Juan Román Riquelme también dio su opinión sobre la actitud de Villa de quien se dice se habría despedido de la plantilla ‘xeneize’.

En medio de una entrevista, Román dejó claro que quiere más compromiso de los jugadores con Boca Juniors, pues le disgusta que estén jugando en Boca y pensando en otro equipo, haciendo referencia a la polémica que se ha presentado con Villa.

"Quiero que estén comprometidos con el club y que tengan ganas de estar acá. No me gusta que estén pensando en transferencias o que quieran irse. No tengo más ganas de escuchar que hay alguien que quiere irse o que quiere que aceptemos una oferta", fueron las palabras de Riquelme a TyC Sports.

Hay que recordar que todo empezó porque Villa se negó a asistir al entrenamiento del viernes, ya que su deseo es irse al fútbol europeo, donde Brujas habría hecho una oferta por sus servicios y Boca no quiere aceptarla, por lo cual, el colombiano busca la manera de presionar a los directivos para que acepten la misma.

Asimismo, el periodista Sebastián Vignolo se atrevió a decir que siente que “hay futbolistas en Boca Juniors, y voy a decir nombres: Villa y Cardona, que se mueven en Boca como si la vida del resto no les importara, que solo importara ellos”.