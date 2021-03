Jorge Carrascal cuenta cuando la pasó mal y se deprimió en River Plate

Rafael Carrascal brilla en el fútbol argentino hoy en día. El colombiano recibió el espaldarazo del 'Muñeco' Gallardo y se puso la diez de River Plate. Los malos momentos quedaron atrás y el cuerpo técnico vuelve a confiar en su juego.

Precisamente en entrevista con el diario El Clarin de Argentina, Carrascal contó detalles del peor momento que ha pasado en River que tiene que ver cuando lo expulsaron en las semifinales ante el Palmeiras.

El jugador reconoció su error y confesó que no pudo dormir, se sentía muy mal y por eso pidió disculpas. "Me agarró un bajón. Ahí me deprimí después de ver lo que hice. Me sentí muy triste, muy mal porque no es bueno hacer eso. Me sentí mal y le pedí disculpas al grupo", dijo el futbolista.

Por otro lado, el mediocampista también aseguró que eso le enseñó a madurar más, intentar hacer mejores las cosas e ir por los objetivos del equipo.

"Pero uno aprende de todo. Cuando uno está adentro del campo siente una adrenalina distinta. Y en ese momento no sé, me enojé mucho, no sé qué me pasó, tal vez la impotencia porque las cosas no nos estaban saliendo bien y nos habían hecho ya dos goles", aseguró.

"Hice algo que no debí hacer. Me preguntaba cómo iba a hacer una locura de esas cuando el cuerpo técnico y mis compañeros me habían dado confianza. Hasta el día de hoy que digo, "¿cómo hice eso?". Pero vivo así el fútbol. Y eso que juego con alegría. Pero no sé qué me pasó en ese momento. Estuvo mal", agregó.

Por otro lado, respecto a lo que le dijo Gallardo tras lo ocurrido, Carrascal resaltó la paciencia del entrenador al saber manejar la situación, exigirle, pero darle una nueva oportunidad para que él no repita los mismos errores.

"Hablé con Gallardo, me dio buenos consejos. Me dijo que me hablaba en su rol de entrenador pero que también se ponía en el lugar de jugador porque también le tocó pasar por alguna situación de esas y me dijo que lo importante es que estuviera bien y que de los errores se aprende y ayudan a madurar para que no se vuelvan a cometer más adelante. El grupo me habló también, Leo me dijo: "Loco, tranquilo, pueden pasar estas cosas. El grupo nuestro es como una familia y eso ayuda mucho. Sobre todo, en ese momento en el que estuve triste", contó el jugador.