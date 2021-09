Jorge Carrascal destaca su gol y se refiere a la lucha por ser titular en River

Jorge Carrascal se llevó todos los aplausos por su actuación en la victoria de River Plate 4-1 sobre Newell's Old Boys en la liga de Argentina. El colombiano tuvo un buen compromiso y, además marcó el cuarto tanto del encuentro.

Incluso, el futbolista recibió varios cometarios positivos por su juego mostrado. Al respecto, Carrascal quiere seguir luchando y ganarse un campo como titular fijo de Marcelo Gallardo.

"Los últimos goles que hice fueron golazos, me salen todos lindos, ja", dijo el colombiano cuando fue entrevistado por TNT Sports.

"Estoy feliz por el gol, me sirve para mejorar. Mis compañeros, el cuerpo técnico y la familia me motivan y me ayudan para salir adelante y seguir creciendo. Sé que no tengo que regalar nada, tengo que seguir dándole", agregó.

Él sabe que ha sido señalado por su irregularidad y malas decisiones en partidos claves, por eso la intención ganarse la confianza del cuerpo técnico y los hinchas.

"Es decisión de Gallardo ver quién está mejor, yo tengo que seguir haciendo mi trabajo adentro de la cancha", remarcó. "El entrenador me decía que saliera y entrara, que así iba a recibir varias veces solo. Traté de aparecer por todos lados", contó respecto al pedido de Gallardo antes de su ingreso.

El futbolista desea dejar el nombre de Colombia en alto, como lo hicieron jugadores de la talla de Rafael Santos Borré o Juan Fernando Quintero en River Plate, que marcaron una historia importante en el elenco ‘Millonario’.