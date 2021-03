La advertencia del presidente de River para Santos Borré sobre su futuro

Un tema que inquieta nuevamente en las toldas de River Plate es el incierto futuro de Rafael Santos Borré, delantero colombiano que ha recibido varias ofertas para irse de Argentina y recientemente rechazó una cifra muy importante del Palmeiras brasileño.

Mientras se recupera de una pequeña lesión pensando en la final de Supercopa contra Racing y sueña con ser el nuevo ‘Rey de América’, Borré está ante unas semanas definitivas porque su contrato con River finaliza en junio y no se ha llegado a un acuerdo para su renovación.

Lea también: Armani dejó en visto a un ídolo de River y este lo hizo quedar mal en público

El delantero colombiano ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de tener revancha en el fútbol europeo y no lo obsesionan grandes cantidades de dinero; sin embargo, ha pedido a River una mejora contractual para impulsar su renovación. En el ‘millonario’ le han dicho que ellos harán todo el esfuerzo por pagar al Atlético de Madrid por su pase, pero que no es tan fácil su incremento salarial.

Ante eso, el presidente Rodolfo D’onofrio manifestó: "No tengo la menor idea qué va a pasar. Lo que está haciendo él, y está muy bien, es tomarse su tiempo. Yo creo que él tiene que tener tranquilidad y después tomar la decisión que quiera, pero no apurarse. Creo que tiene que buscar lo que más le convenga. Y si tiene que ser River lo vamos a hacer, no te quepa la menor duda que vamos a intentarlo. Pero lo que no tiene que hacer es apurarse".

De interés: Boca Juniors va por un colombiano para reforzar el ataque

Por ahora Borré se quedaría hasta junio en River y allí se definirá si renueva con el ’millonario’ o si sale del fútbol argentino. En todo caso, él ha expresado su deseo de dejarle dinero al club en caso de su hipotética partida.