La encrucijada en River por el futuro de Borré y 'Juanfer': "no volverían de Colombia"

Mientras varias ligas en Sudamérica estudian diferentes alternativas para reanudar la actividad del balompié profesional, Argentina ha sorprendido con la lejanía del reinicio de sus torneos y la incertidumbre crece en los clubes de la AFA, situación que afectaría la permanencia de varias figuras en la Superliga de ese país.

River Plate es uno de esos equipos, ya tuvo la salida de Ignacio Scocco hacia Newells y se preocupa por el futuro de sus dos máximas figuras colombianas: Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero, ambos con pretendientes en el extranjero, pero con un arraigo importante hacia el club argentino.

Lea también: Rumbo a la Bundesliga: Duván Vergara tendría lista su salida de América de Cali

En TNT Sports han revelado que River Plate está preocupado por la situación de ambos jugadores: tanto ‘Juanfer’ como Santos Borré están en Colombia cumpliendo cuarentena, pero no es un secreto que a ambos los quieren en Europa y no los podrían retener, empezando porque en Argentina no hay luces concretas de cuándo volverá el fútbol de primera división.

Los futbolistas colombianos volverían a Argentina solo cuando haya una fecha confirmada para regresar a los entrenamientos, pero en River hay temor porque lleguen ofertas desde Europa en el mercado que está próximo a abrirse y que ellos opten por dejar el elenco bonaerense por la falta de torneo. A Borré lo quieren en Sevilla y Atlético de Madrid busca su regreso; mientras que a Quintero lo han sondeado en Holanda, Italia y la MLS de Estados Unidos.

De interés: Sorpresa en el mercado: un colombiano de Boca, muy cerca de llegar a Santa Fe

Jorge Carrascal es el otro colombiano de River Plate y, aunque no es una figura del tamaño de sus dos compatriotas, también hay preocupación porque tendría ofertas en el exterior.