La ex novia de Villa ahora dice que le dolería si el jugador de Boca va a la cárcel

Daniela Cortés, la ex novia de Sebastián Villa, quien denunció hace unas semanas supuestas agresiones físicas por parte del futbolista de Boca Juniors, manifestó que anímicamente le causaría dolor si su anterior pareja termina siendo condenado y puesto a disposición de la justicia por la querella que ella misma interpuso. Al mismo tiempo señaló que entendería la decisión de la justicia, teniendo en cuenta las secuelas emocionales que dejó en ella haber convivido con el mediocampista.

Lo anterior, más allá que un juez argentino determinó el viernes pasado que el volante fuera eximido de pagar prisión, corrió peligro de 'coquetear' con condena que habría ido de cinco a diez años.

"Si la Justicia decide eso, anímicamente me daría mucho dolor, porque es una persona con la que compartí mucho tiempo", dijo Cortés en diálogo con Crónica TV respecto a la posibilidad de que Villa terminara tras la rejas por el maltrato que ella denunció en redes con golpes en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente declaró que el jugador "también me hizo daño, demasiado daño y esos daños te marcan por completo. Esto ha causado mucha sensibilidad en mí".

En las citadas declaraciones, la ex novia de Sebastián Villa expresó, igualmente, que pese a todo lo sucedido, lo cual incluyó aparentes amenazas tras la denuncia, ella lo perdona “para curarme, para avanzar y poder vivir en paz, pero no lo perdonaría para volver ni para comenzar otra historia".

"Una no puede estar viviendo con odio, con rencor o malos pensamientos”, declaró Cortés al asegurar que si continúa “con esos pensamientos o rabias por lo que me hizo, eso me va a terminar haciendo daño a mí misma".