La respuesta fulminante de Salvio a las críticas de 'Chicho' Serna

"Si no tiene la fuerza suficiente para seguir, tiene que buscar otro espacio que lo haga feliz. Estoy de acuerdo con que si Salvio y Zárate no están cómodos pidan salir, pero que no lo hagan público". La frase fue del colombiano Mauricio el ‘Chicho’ Serna, quien no tuvo filtro para opinar de la actualidad de Boca Juniors y de la actuación de dos jugadores, luego de la semifinal ante Santos en Copa Libertadores.

Uno de los señalados por Serna, en este caso el ‘Toto’ Salvio, volvió a recibir cuestionamientos del ex volante 6 de los ‘Xeneizes’, tras la final de la Copa Diego Armando Maradona. Según el jugador, su club podría "competirle a River sin miedo", lo que llamó la atención de la prensa.

A lo anterior, ‘Chicho’ volvió a afilar sus críticas: "Lo grave de lo que dice Salvio es que quiere decir que antes le jugaron con miedo. Y si eso sentían, voy más allá: ¿qué habrán sentido jugando una semifinal?". Por ello añadió: "Puede ser que Salvio sea un crack jugando en Europa, pero no puede decir esas cosas. No puede decirlas ni sentirlas. Porque es peor todavía", dijo el colombiano sin ningún tapujo.

Las declaraciones de Serna dieron pie para la respuesta de Eduardo Salvio, quien usó las redes sociales para responderle al ‘Chicho’. "Yo nací en un barrio muy pero muy humilde. Me crié jugando al fútbol en la calle y en el fútbol no sé lo que es el miedo. Yo elegí venir a Boca porque AMO a Boca. De boquilla y en casa somos todos guapos...", declaró el futbolista de Boca, quien probablemente sigue estando bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo.