Lanús vs River Plate: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

River Plate visita en la tercera fecha del campeonato argentino a Lanús que ha conseguido puntaje perfecto hasta el momento.

LANÚS VS RIVER PLATE: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Lanús vs River Plate se puede ver en TNT Sports. En Latinoamérica lo puede apreciar en Fanatiz International, AFA Play. En Estados Unidos transmite PrendeTV, Paramount+, TyC Sports Internacional y en México lo ve por Fanatiz Mexico, ESPN Play Norte. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Argentina: 9:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

El plantel de Marcelo Gallardo viene motivado, en la pasada jornada venció con autoridad a Unión y logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar a Atlético Mineiro.

River se encuentra con tres puntos producto de una victoria y derrota.

Asimismo, el ‘Muñeco’ Gallardo resaltó el nivel que viene mostrando el colombiano Jorge Carrascal, quien ha sido criticado: “El momento de Carrascal coincide con el momento del equipo. Uno no se puede desprender del funcionamiento del equipo. Las actuaciones individuales van de la mano. No se pude medir como si fuera una cosa suelta. Me pone contento porque cada vez va aportando más soltura al juego”.

Mientras tanto, Lanús no quiere perder la oportunidad de quedar como uno de los líderes del campeonato, por lo que Luis Zubeldía sabe el rival que tienen enfrente: “Daremos lo mejor nuestro, River se ha ganado el respeto de todo el continente. Trataremos de disminuir lo más que podamos al rival”.