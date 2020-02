Las cuentas que hacen Boca y River para ser campeones de la Superliga

La definición de la Superliga Argentina se presenta emocionante, pues más allá de la disputa entre River Plate, actual líder, y Boca Juniors, que está tres puntos por detrás, ambos clubes están obligados a no perder puntos en las dos jornadas restantes si quieren conseguir el título de un certamen en el que, sin importar cuál de los dos equipos gane, habrá tres colombianos campeones.

Así llegan River y Boca

River Plate (45 pts): el equipo de Núñez tiene la situación más sencilla, pues una derrota de Boca y un triunfo de ellos, les daría una nueva corona en su país y le permitiría festejar a Marcelo Gallardo uno de los pocos títulos que le falta conseguir con el equipo de la banda. El 'Millonario' llega a las dos últimas jornadas con tres puntos de diferencia sobre los de la Boca.

Lea también: Robayo se confiesa y cuenta la verdad de por qué se fue de Millonarios

Boca Juniors (42 pts): el 'Xeneize' tiene que ganar sus dos partidos y esperar que River pierda puntos en el camino. Una derrota del 'Millonario' le daría la posibilidad de alcanzarlo y sus partidos se presentan más sencillos pues de los últimos tres encuentros, jugó 2 en condición de local. Sin embargo, este viernes juega contra un necesitado Colón y deberá mostrar toda su capacidad en Santa Fe.

Boca no puede dejar puntos en el camino porque si eso sucede, un triunfo de River o dos empates bastarían para dejarlo sin posibilidades.

En caso de igualdad de puntos

Si ambos clubes, al finalizar el torneo, suman la misma cantidad de puntos, sin importar la diferncia de gol jugarán un partido de desempate en una cancha neutral que será definida por la dirigencia del fútbol argentino. Este es el escenario ideal al que muchos hinchas aspiran por la emotividad del encuentro y lo ocurrido en los últimos años.

Los partidos que les quedan

Fecha 22

Colón vs Boca Juniors (28/02)

River Plate vs Defensa y Justicia (29/02)

Fecha 23 (Fechas no confirmadas)

Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Atlético Tucumán vs River Plate

Le puede interesar: Dura baja de Santa Fe para enfrentar a Millonarios en el clásico capitalino

Los colombianos

En River ninguno de los tres colombianos sería titular para el partido contra Defensa y Justicia, pues Rafael Santos Borré, único de los tres que está en el once habitual de Marcelo Gallardo deberá pagar una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal estarían en el banco de suplentes.

En Boca Juniors los tres colombianos estarían desde el inicio contra Colón y también aparecerían para el partido definitivo del torneo contra Gimnasia. Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa se ganaron un lugar en la titular desde la llegada del técnico Miguel Ángel Russo.

Ambos podrían festejar en su estadio pero con una fecha de diferencia

Si River consigue el triunfo contra Defensa y Boca deja puntos contra Colón, el equipo Millonario podría festejar en el estadio Monumental de Núñez. En caso de que esto no se dé y ambos equipos ganen o bien sean los de Gallardo los que dejen puntos en el camino, todo se definiría en la última jornada y el 'Xeneize' podría festejar en casa si se le dan los resultados.