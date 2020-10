Las dos ligas de Europa que desea Santos Borré; se acaba su contrato en River

El delantero colombiano Rafael Santos Borré es una de las máximas figuras de los últimos años y el presente de River Plate en el fútbol argentino y en el plano internacional. A base de goles trascendentales y partidos de alto nivel, ha vuelto a despertar los radares de Europa y en Argentina andan pendientes de su futuro.

Borré tuvo un diálogo con el programa ‘La Oral Deportiva’ de Radio Rivadavia en Argentina, dio detalles de sus planes a futuro, elogió a Marcelo Gallardo y analizó el panorama de River en la actual Copa Libertadores.

Lea también: Osorio explicó los errores de Nacional en el pálido empate contra River de Uruguay

"Se me acaba el contrato en River y genera incertidumbre. Hay que esperar, si llega algo lo analizaré, pero estoy muy tranquilo acá. Tengo que estar muy seguro de lo que me gusta para aceptar una oferta", señaló en primera medida.

Pero agregó cómo sería su elección: “Si llega algo de Europa lo analizaré, me gustan la Premier inglesa y el Calcio italiano".

De interés: Manchester City ya tiene dos candidatos para reemplazar a Pep Guardiola

"Mi llegada a Argentina no fue fácil, me costó mucho. Acá se vive con mucha intensidad. Gracias a Dios, me adapté con mucho trabajo tanto en lo profesional y en lo personal para ser un delantero completo… En River me formé como delantero con cualidades en el frente y en el ataque. A mi juego le fui agregando cosas y estar en River te da un posicionamiento a nivel internacional", reseñó el atacante sobre su estadía en el club ‘millonario’.

"Marcelo Gallardo me mostró el camino que tenía que seguir y me ayudó a encontrarme. Es un líder, es muy sincero. Estoy agradecido de haberme encontrado un entrenador como Gallardo”, subrayó.

Y cerró hablando de una hipotética final de Copa Libertadores con otro ‘Superclásico’ argentino: "Sería bueno que se de otro River- Boca. Pero no va a cambiar nada de lo que haya pasado antes. Sería una instancia diferente y otro momento de la vida".