Marsella quiere a Villa, pero deberá pagar millonaria cláusula

El gran nivel futbolístico del extremo Sebastián Villa, ha hecho que varios equipos de diferentes ligas internacionales se interesen en sus servicios. A pesar que Boca Juniors no quiere dejarlo salir próximamente, el colombiano indicó semanas atrás que si la oferta era ‘tentadora’ podría estudiar la posibilidad de dar un salto a Europa.

Gracias a sus presentaciones y goles con el conjunto ‘Xeneize’, apareció cierto interés por Villa en la Liga de Francia. Y es que medios franceses aseguran que el Olympique de Marsella, uno de los clubes más populares de ese país, intentaría llevar a cabo la operación.

El cuadro dirigido por el mundialista argentino Jorge Sampaoli estaría analizando el fichaje. El equipo galo no estará en la próxima edición de la Champions ni Europa League, por lo que el estratega ya comienza a moldear lo que será su equipo y por ello, espera que el colombiano esté entre sus planes.

No obstante, hay un pequeño impedimento: la cláusula de rescisión del contrato de Villa está alrededor de los $40 millones de dólares, pero según se ha conocido, al club francés parece que no le incomoda el precio y por tal razón, estarían dispuestos a negociar el pase del extremo derecho; además, pondrían sobre la mesa al delantero Darío Bennedetto, quien no ha sido tenido en cuenta por Sampaoli.

Hay que recordar que Sebastián Villa tiene contracto con Boca Juniors hasta el 2024, y por ende, no les preocupa por el momento vender al jugador, sino aprovechar al máximo su buen rendimiento en lo corrido de la temporada, tanto en la Copa Libertadores como el Copa de la Liga Argentina.