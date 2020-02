Martín Liberman: "Se fueron de Boca los que insultaban a los colombianos"

Boca Juniors consiguió una victoria importante el pasado sábado ante Atlético Tucumán (2-0) por la jornada de la Superliga de Argentina. En dicho partido los jugadores colombianos se destacaron ampliamente, en especial Jorman Campuzano, quien ahora sí es titular y está brillando en el 'xeneize'.

Sobre por qué los 'cafeteros' están rindiendo ahora y antes no, el periodista argentino Martín Liberman divulgó en el programa de Fox Sports 'Juego Sangrado' que antes no rendían a plenitud los jugadores como Sebastián Villa y Campuzano porque habían compañeros que los insultaban y no los dejaban brillar.

"De Boca se fueron los que insultaban a los colombianos", denunció el comunicador y agregó "¿Sabes qué pasa ahora? Se fueron los insultadores. Viste que ya Tevez no los insulta, no sé qué hará Wanchope cuando vuelva a jugar, que era otro de los que los insultaba", apuntó.

"DE BOCA SE FUERON LOS QUE INSULTABAN A LOS COLOMBIANOS"#JuegoSagradoFOX | @libermanmartin habló sobre jugadores Xeneizes que 'trataban mal a Campuzano y Villa'. pic.twitter.com/Y5FDLCerTm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 10, 2020

Y no paró ahí, Liberman dio más nombres de los compañeros que señalaban a los 'cafeteros' en el conjunto 'xeneize'. "Benedetto, Nández... Los insultaban a los chicos colombianos y no los dejaban crecer", agregó y aplaudió que la no presencia de ellos ha hecho que rindan y se sientan más cómodos los extranjeros, en este caso los colombianos.

"Eso marca que algo cambió. Por lo menos no hay brotes internos que jueguen en contra de los propios futbolistas", concluyó el 'colorado', como lo conocen en la prensa de Argentina.

Por ahora, la disputa por el título de liga en el fútbol argentino está cada vez más reñida. La corona se las disputan Boca Juniors y River Plate. El conjunto de La Bombonera cuenta con 36 puntos y está segundo, mientras el 'Millonario' es primero con 39 unidades.