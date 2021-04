Más elogios para Santos Borré: "Está entre los mejores delanteros en la actualidad"

Al delantero colombiano, Rafael Santos Borré en las filas de River Plate le salió otro admirador. A pesar que su rendimiento en los últimos compromisos con el club ‘Millonario’ no han sido los mejores; un referente del club ‘Millonario’ y de la Selección Argentina se deshizo en elogios al atacante barranquillero.

Para Javier el ‘Conejito’ Saviola, “Borré es un gran delantero”, a pesar que no ha podido marcar en los tres últimos encuentros de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga Argentina. “River tiene delanteros de grandísimo nivel, tanto Rafa Borré, Matías Suárez y todos los chicos que están surgiendo con tanta proyección”, indicó el ‘Conejo’.

Asimismo, Javier Saviola destacó en el programa argentino Como Te Va que “Rafa está entre los mejores delanteros en la actualidad, por su manera de jugar y su gol", por lo que se convirtió en el goleador de la era más exitosa de River Plate con el estratega Marcelo Gallardo.

No obstante, Saviola no fue el único que elogió el nivel de Santos Borré, otro que resaltó su juego y capacidad goleadora fue su ex compañero y ahora atacante de Newell’s Old Boy, Ignacio Scocco: “Lo que admiro de Rafa es la capacidad para aprender que tiene. Me acuerdo como si fuese hoy el primer día que entrenamos juntos y era un chico que siempre preguntaba, quería saber todo y perfeccionarse”.

Cabe señalar que desde que Borré su puso la camiseta del equipo ‘Millonario’ ha celebrado en 55 ocasiones, los cuales han servido para que varios equipos del continente americano y europeo hayan puesto sus ojos sobre él para poder ‘seducirlo’ y sacarlo de la delantera de River Plate; mientras tanto, River espera poder seguir contando con sus goles en el próximo semestre, teniendo en cuenta que en junio se le vence el contrato.