Más problemas entre Sebastián Villa y Daniela Cortés; ahora por un perro

Sebastián Villa sigue sin definir completamente el polémico caso por la denuncia que le impuso su expareja Daniela Cortés por supuesto maltrato físico y psicológico durante dos años de relación. Por ahora no hay nada oficial, pero el futbolista colombiano de Boca Juniors podría salir bien librado; al menos sin conocer la prisión.

En los últimos días se han tenido diferentes cruces de declaraciones entre testigos de ambas partes, por lo que Villa no irá a prisión, pero tampoco podrá salir de Argentina. Ahora, han sumado una nueva polémica, ahora por un perro que la pareja tenía como mascota en su vivienda de Buenos Aires.

Así lo reveló el diario Olé, medio que contó más detalles del asunto. El abogado de Sebastián Villa tuvo que ir a la actual residencia de Daniela Cortés para recoger algunas cosas personales del futbolista como ropa, videojuegos y otros elementos. En ese momento no hubo problema, pero la discordia empezó por un perro.

El procedimiento del abogado de Villa fue acompañado por la policía, ante eso Daniela Cortés no pudo hacer nada. Sin embargo, cuando se querían llevar al perro ella no lo permitió porque no quería sentirse sola y tuvieron que llamar a Fernando Burlando, abogado de la mujer; allí devolvieron la llamada al juzgado y dijeron que el futbolista se podrá llevar al animal solo cuando tenga algún documento que demuestre que él lo compró.

“Si los papeles del perro no dicen que está a nombre de Villa, no se lo lleva hasta que acredite que lo compró él", señaló una de las fuentes del diario Olé.