Mauro Zárate le da un ultimátum a Boca y le manda un mensaje a Russo

Tras quedar campeón de la Copa Diego Maradona, Boca Juniors, en cabeza de su entrenador Miguel Ángel Russo, empiezan a planear lo que será el plantel ‘Xeneize’ para la presente temporada.

No obstante, una noticia que dejó en intriga a los directivos y a Russo fueron las declaraciones del delantero Mauro Zárate, quien puso en duda su continuidad en el plantel, ya que no cuenta con los minutos que requiere para mostrar su capacidad goleadora.

En medio de una entrevista al programa Líbero de TyC Sports, Zárate manifestó que si las cosas siguen así, no le serviría seguir: “No tengo ni que esconder esa respuesta. En su momento decidí quedarme por lo que hablé con Miguel. Después no terminé siendo lo importante que quería ser, jugando la Copa o los partidos importantes, pero eso se hablará en estos días tanto con Miguel como con el Consejo, pero sin discutir. Yo no estoy para discutir, ni para apurar”, dijo el atacante.

No obstante, fue enfático al decir que ese tema se tiene que hablar de una manera amena y tranquila, teniendo en cuenta que se busca “lo mejor para el club, lo que es mejor para mí y llegaremos a un acuerdo sin ningún problema”.

A pesar de todo, Mauro Zárate realizó una autoevaluación. Luego de estar cerca de tres temporadas dentro del club, el delantero fue enfático al decir que hubo momentos buenos, malos y momentos donde no obtuvo el rendimiento que deseaba para él y el equipo: “Excusas no pongo nunca. Si llegan lesiones es mala suerte, pero también es un tema de uno, que tendría que haber tenido más cuidado o entrenar menos. Todo lo que pasa es por culpa o mérito de uno".

Por otra parte, el delantero le dejó una indirecta al cuerpo técnico, puesto que no le han dado los minutos suficientes: “lo más difícil para mí y creo que para cualquier jugador, es no tener minutos”. No obstante, quiso congraciarse con la hinchada al expresar que disfruta estar en el equipo porque de no ser así no se hubiese continuado en el ‘Xeneize’.