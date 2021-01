Narrador del Superclásico Boca vs River ofrece disculpas por sus comentarios racistas

Polémica generaron las palabras xenófobas y racistas por parte del narrador argentino Costa Febre en la transmisión del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate que se jugó el pasado sábado. El narrador tildó a un jugador del cuadro del equipo de Miguel Ángel Russo como “mono” y “simio”.

Luego de sus comentarios, las críticas no se hicieron esperar y varios mensajes se pudieron observar a través de las redes sociales donde le solicitaban al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que se pronunciara sobre lo ocurrido con Costa Febre.

No obstante, INADI no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, el mismo narrador se disculpó a través de su cuenta de las redes sociales para dejar claro que en ningún momento quiso ofender a nadie: “Ante un comentario mío sobre el final de la transmisión del sábado: no quise ofender o agredir a nadie en particular y lamento si así fue interpretado".

Asimismo, dejó claro que lleva muchos años de su carrera cubriendo a River Plate y que sus conocidos y colegas saben del profesionalismo que maneja al momento de transmitir los partidos del equipo ‘Millonario’: En 30 años con River, mi audiencia y colegas saben de mi respeto a jugadores e hinchas de Boca”.

Cabe resaltar que ninguno de los dos clubes de Buenos Aires ha hecho un pronunciamiento oficial.