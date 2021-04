Newell's Old Boys vs Patronato: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el estadio Marcelo Bielsa, Newell’s Old Boys recibe a Patronato por la décima fecha de la Copa de la Liga Argentina.

NEWELL'S OLD BOYS VS PATRONATO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Newell's Old Boys vs Patronato se puede ver en TNT Sports. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+, TyC Sports Internacional. A nivel internacional transmite AFA Play.

Argentina: 2:00 pm

Colombia: 12:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este),11:00 am (pacífico)

La ‘Lepra’ llega motivado luego de conseguir su primera victoria bajo la dirección técnica de Germán el ‘Mono’ Burgos. Newell’s venció 1-3 a Lanús en condición de visitante gracias a las anotaciones de Jonatan Cristaldo y Jéronimo Cacciabue en dos oportunidades.

El conjunto de Burgos ha caído en dos ocasiones y empatado la misma cantidad de veces.

“Una vez que terminó el partido ante Lanús ya me puse a trabajar pensando en el próximo partido. No hay tiempo para detenerse a mirar el pasado. Patronato será un partido duro. Otra final. Ellos han resurgido como equipo y los veo muy bien, con mucha confianza, no voy a decir nada de cómo vamos a plantear el partido”, resaltó el ‘Mono’ Burgos.

Mientras tanto, Patronato ha conseguido dos victorias de manera consecutiva ante Gimnasia de La Plata y Aldosivi. Cabe señalar que el cuadro visitante tiene seis unidades y se encuentra en la última casilla del grupo B.