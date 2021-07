Newell's Old Boys vs Talleres: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la primera fecha del campeonato argentino, Newell’s Old Boys recibe en su casa a Talleres de Córdoba con la intención de resarcir la mala campaña realizada en el primer semestre donde quedaron coleros de su grupo. Por tal razón, la ‘Lepra’ consiguió al estratega Fernando Gamboa para darle una nueva vida a Newell's en este torneo.

NEWELL'S OLD BOYS VS TALLERES DE CÓRDOBA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Newell's vs Talleres se puede ver en TNT Sports. En Latinoamérica lo puede apreciar en Fanatiz International, AFA Play. En México lo ve por Fanatiz Mexico. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Argentina: 3:45 pm

Colombia: 1:45 pm

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 am (pacífico)

“La propuesta es ser un equipo absolutamente protagonista y un equipo que tenga autoridad adentro de la cancha y que sepa que quiera hacer. Cada partido que nos toque jugar lo tenemos que hacer y sentir como el último. Que el equipo juegue bien, sea agresivo, maneje la pelota más que el rival, que el equipo haga sentir orgulloso a todos los que nos miran, si todo eso pasa los objetivos se van a ir cumpliendo a medida que pasan los partidos”, fueron las palabras de Gamboa.

Uno de los jugadores que no rindió como se esperaba fue Ignacio ‘Nacho’ Scocco, pues con el anterior entrenador’ Germán el ‘Mono’ Burgos no se sentía cómodo: “Me estoy sintiendo muy bien. Si bien los goles los hice en amistosos, reflejan lo bien que me siento en lo personal. Necesitaba esto porque el semestre pasado no la pasé para nada bien, sentí por primera vez en mi carrera que no le podía dar nada al equipo. Me sentía con mucha impotencia”.

Mientras tanto, Alexander Medina, técnico de la ‘T’ indicó hace un par de semanas que “estamos trabajando en incorporar jugadores que nos dé el salto de calidad. que nos den opciones. No está fácil. Somos optimistas que en el corto plazo se puedan sumar al buen plantel que tiene Talleres”.