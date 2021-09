"No sabemos la razón por la cual no fue al banco": inconformismo del representante de Cardona

Edwin Cardona ha regresado al trabajo grupal en Boca Juniors tras la lesión sufrida luego del partido ante Argentinos Juniors, donde también anotó y fue expulsado; quien estuvo fuera de las canchas durante un mes, se especulaba que sería tenido en cuenta por el entrenador Sebastián Battaglia para afrontar el duelo de hoy ante Defensa y Justicia, sin embargo, no fue convocado.

Ante la situación, el representante del jugador, Lucas Jaramillo, tuvo un diálogo en TyC Sports, en donde dejó ver sus impresiones acerca del no llamado del volante ofensivo para tal partido.

Cuando se le cuestionó acerca de la no aparición del volante entre el grupo de concentrados para afrontar esta nueva jornada de la competición local, Jaramillo afirmó "no sabemos la razón por la cual no fue al banco", eso sí, también se especuló que su ausencia se debía al inconformismo del cuerpo técnico por no haber viajado directamente a Buenos Aires tras su participación en la Copa América.

Cuando se preguntó al representante sobre su opinión por la tardanza de Cardona para unirse a las prácticas de Boca tras la Copa América, el exjugador respondió "yo creo que eso hace parte del pasado, espero que no haya nadie molesto por lo que pasó, Edwin está a la par de sus compañeros, además le aportó un gol al equipo en su regreso y su expulsión fue tratando de apoyar al equipo en una cancha pesada".

Eso sí, más adelante, Jaramillo habló del presente y de la situación que rodea a Cardona y afirmó "Uno queda aburrido estando al 100% y que no te llamen ni al banco, y seguramente se lo hará saber al técnico si esto sigue así por más tiempo". Con esto, el representante del jugador deja abierta la puerta para negociar con la directiva de Boca cuando el préstamo concluya siempre y cuando, el futbolista sea tenido en cuenta para los partidos que están por venir.

Cabe recordar que la opción de compra que tiene el 'xeneize' sobre Cardona asciende a 5 millones de dólares, y de no efectuarla en diciembre, el jugador tendrá que retornar a la disciplina de Xolos de Tijuana.