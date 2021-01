No se retractó: lo que dijo el 'Patrón' Bermúdez de su roce con Carlos Tévez en Boca

Luego de una temporada con varios altibajos, Boca Juniors logró alzarse con la Copa Diego Maradona, pero fue penosamente eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores, algo que generó bastante molestia en el club y ha puesto a varios jugadores en la cuerda floja, mientras llueven críticas hacia el cuerpo técnico y los directivos.

Uno de los directivos que más polémica ha generado es Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, exdefensor colombiano y leyenda del club en el inicio del siglo. Hoy hace parte del Consejo de Fútbol de Boca y lo han cuestionado por palabras pasadas contra Carlos Tévez, ídolo e insignia del actual equipo ‘xeneize’.

Lea también: La respuesta de Guimaraes sobre Alex Castro y más refuerzos para Nacional

Antes de llegar a la directiva de Boca y en el marco de un momento adverso de la institución, Bermúdez apuntó hace un par de años contra Carlos Tévez tildándolo de exjugador tras su regreso del fútbol chino. Por su parte, el delantero deja claro que no tienen una relación amistosa con el Consejo de Fútbol, pero sí de respeto laboral.

“Yo no me arrepiento de nada porque siempre dije la verdad y no tengo ninguna diferencia particular con Tévez. Yo estoy en el Consejo de Fútbol para defender la institución y estoy feliz con 'carlitos' porque nos representa a todos adentro de la cancha", señaló el ‘Patrón’ en una entrevista con ‘Boca Radio AM650’.

De interés: PSG sigue dando señales de ir por Messi: “depende de él"

"Lo del exjugador lo decía todo el mundo, cuando nos dijimos nosotros fue un escándalo… Queremos que juegue hasta el último partido, no se retire nunca o siga trabajando para el club si es lo que quiere”, agregó sobre sus dichos y los nuevos deseos del club con Carlos Tévez y las opciones que se barajan para su retiro y el futuro.