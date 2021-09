Novedades sobre el caso Sebastián Villa: se presenta a la práctica de Boca Juniors

Por fin Sebastián Villa dio la cara y se presenta a la práctica de Boca Juniors. El jugador colombiano espera arreglar su futuro deportivo, charlar con los directivos y sus compañeros y empezar de inmediato prácticas para ponerse a punto lo más pronto posible.

El futbolista, según informó la prensa de Argentina, llegó a las 7:30 a.m. en su automóvil. Villa se someterá a exámenes de rutina para saber sus condiciones físicas, si tiene alguna lesión y realizar un plan de trabajo en búsqueda de ponerse en el mejor nivel posible.

Hay que recordar que luego de vencer a Rosario Central, Sebastián Bataglia, el hoy entrenador de Boca tras la salida de Miguel Ángel Russo, dijo que el colombiano necesita trabajar fuerte y demostrar condiciones en las prácticas, esto pensando en volver a su estado.

Todo este problema entre Boca y Villa se dio porque llegó una oferta del Brujas de Bélgica por el extremo, el club no la aceptó al considerar que económicamente no llenaba sus expectativas, pero el futbolista sí quería salir ya para Europa. Esta lucha generó que el 'cafetero' se revelara y no quisiera entrenarse con el club, incluso viajó a Colombia.