Novia de Edwin Cardona también habló por el caso de Sebastián Villa y Daniela Cortés

Aunque el tema ha disminuido su polémica en Argentina, el caso de Sebastián Villa y Daniela Cortés sigue dando de qué hablar en los medios deportivos de ese país debido a la importancia del futbolista colombiano en el plantel de Boca Juniors, actual campeón del torneo local.

En este caso han declarado diferentes testigos de ambas partes y en el caso de Sebastián Villa llamó la atención que intervino un primero de Juan Fernando Quintero, primo del futbolista de River Plate que a su vez es amigo del de Boca. Mientras que Daniela puso a algunas amigas y familiares.

Ahora, desde la prensa argentina mencionaron que Carolina Castaño, novia de Edwin Cardona (exjugador de Boca), había declarado a favor de Daniela Cortés. Sin embargo, ella negó esa versión a través de su cuenta de redes sociales, aunque dejó claro que ella rechaza la agresión contra las mujeres y que se solidarizaba con Daniela.

“Como mujer no acepto ningún tipo de maltrato a mi género y de ninguna persona. Soy defensora del respeto y me gusta inculcar valores a las nuevas generaciones, evitando todo tipo de circunstancias violentas. Lo anterior no quiere decir que esté comprometida o involucrada en situaciones de tipo legal”, señaló en primera medida.

“Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido respeto a la prensa malintencionada en no incluir mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia en situaciones legales como las ya conocidas”, complementó Castaño a través de Instagram, mientras Edwin Cardona continúa en el fútbol de México con el deseo de volver a Boca Juniors.