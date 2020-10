Nueva arremetida contra Sebastián Villa: "no es un ejemplo a seguir"

Sebastián Villa se encuentra en una encrucijada, ya que su actual club, Boca Juniors, aún no ha tomado ninguna decisión acerca del futuro del jugador colombiano. Cabe resaltar que todo el problema que viene presentando el ex Deportes Tolima, es debido a su relación con su expareja Daniela Cortés quien lo denunció por violencia de género.



En medio de esta polémica, la abogada del club argentino Vélez Sarsfield, Paula Ojeda, manifestó en medios nacionales que “el jugador que haya cometido un delito y tenga causa judicial vigente, no es un ejemplo a seguir”.

Según la jurista, el hecho que la discusión se haya presentado en la intimidad de la expareja, no significa que Boca Juniors deba hacerse a un lado del problema. Sin embargo, recalcó que no debería tener en el club a una persona violenta.

Para Paula Ojeda, dentro de los contratos que realiza el conjunto argentino, Vélez, se imponen cláusulas sobre la violencia de género según los lineamientos previamente establecidos.



Cabe resaltar que Sebastián Villa, si bien ha sido utilizado por el técnico Miguel Ángel Russo en los partidos de preparación, aún no tiene el visto bueno por parte de las directivas para competir en los encuentros oficiales; por lo que se perderá el compromiso de este jueves ante Caracas de Venezuela y deberá esperar que depara su futuro.