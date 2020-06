Nueva batalla de Maradona contras sus hijas por defender a su abogado

Un nuevo 'round' de la pelea entre Diego Maradona, su abogado, Matías Morla, y sus hijas y exesposa, se vivió este domingo luego de una denuncia pública de Dalma Maradona hacia el entorno del exfutbolista, al cual acusa de no permitirle hablar con él, de alejarlo de su familia y de bloquearlas para que ambas partes entablen una charla, situación que ya se había presentado hace algún tiempo y que se volvió a presentar durante los últimos días.

"A diferencia de lo ustedes puedan pensar yo no le pido nada ni le lleno la cabeza, solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! ¿hasta de eso lo van a privar? ¡No me busquen! Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor. Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente. Asi que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá, ya que ada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian! Gracias", escribió Dalma a través de su cuente de Twitter.

Y ante las fuertes acusaciones, Maradona salió a la defensa de su abogado, y en una nota con Clarín fue contundente tanto con sus hijas como con su exesposa: "A mí Matías (Morla) me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Nadie me quería contratar, todos decían que no iban a llamar 'a este que tiene problemas y que solo te trae quilombos'".

Luego prosiguió: "Yo tengo más hijos y ellos se llevan bárbaro con Matías. Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él. Pero lo que tienen que entender es que él me está defendiendo de quien me robó y nosotros podemos tener relación, hablar (con Claudia) como hablamos, pero que entiendan que hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando. Dicen que no hablamos, pero yo con ella hablo, no entiendo".

Finalmente, señaló de manera tajante: "A mí que no me jodan, porque me quieren hacer quedar como el asesino y yo ni agarré el revolver. Acá la que se quedó con mis cosas fue Claudia y ellas (Dalma y Gianinna) se pusieron de su lado. Bueno, viejo, entonces que se banquen la que les toca, pero que no digan cosas que no son".