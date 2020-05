Óscar Córdoba recomendó dos futbolistas colombianos para Boca Juniors

En épocas de confinamiento, Óscar Córdoba ha sido uno de los personajes del fútbol que más ha estado en contacto con los medios de comunicación contando sus experiencias y opinan sobre la actualidad del balompié, especialmente sobre Boca Juniors y la Selección Colombia, dos escudos que marcaron su carrera deportiva.

Para hablar del cuadro ‘xeneize’ de Buenos Aires, Córdoba es una voz autorizada. El arquero colombiano está en el podio de los mejores extranjeros en la historia del club y en su palmarés reposan títulos de Copa Libertadores, del rentado argentino y la Copa Intercontinental. Hoy como comentarista, sugirió un par de futbolistas ‘cafeteros’ a Juan Román Riquelme, director deportivo del club.

“Le tengo fe a Álvaro Montero (arquero de Deportes Tolima) y no es un secreto. Tiene la talla, es joven, tiene sus partidos internacionales y no fue campeón de Libertadores, pero le va a dar muchas satisfacciones a quien lo contrate... Que vaya a Boca y no a River”, fue el pedido de Córdoba a Boca en diálogo con el portal ‘Goal Argentina’.

Asimismo, mencionó a Leonardo Castro, atacante de Independiente Medellín, como otro jugador que caería bien en las toldas de Boca: “Si nos quedamos sin Tevez, es un jugador que encajaría en esa posición. Le tengo buena vibra. Es un caradura que juega siempre de la misma manera, aunque sea contra el Real Madrid y, si tiene que pegarle un codazo en la boca a Sergio Ramos, se lo pega sin ningún problema. Podría entrar en funcionamiento en Boca”.

Y cerró respondiendo a la terna comparación que se hace en Argentina sobre el proceso de Carlos Bianchi en los años dorados de Boca contra Marcelo Gallardo y su River Plate: “Ellos no fueron campeones del mundo como nosotros. En Suramérica se posicionaron y ha sido difícil tumbarlos, lo que le falta a River es que vaya y gane la Intercontinental, les faltó la frutilla del postre. Lo siento porque ahora viene Boca a tratar de ser el mejor equipo del continente”.

Cabe señalar que Óscar Córdoba es comentarista de ESPN y, aunque es cercano a Boca y ha manifestado su deseo de regresar al club, no tiene injerencia en la junta directiva. No obstante, es amigo de Juan Román Riquelme y su compatriota Jorge Bermúdez si forma parte de la mesa dirigencial del actual campeón del fútbol argentino.