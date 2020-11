Palermo contó todo: los problemas de Cardona y su presente en Boca

Edwin Cardona regresó a Argentina con una meta clara y es ser protagonista del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, Boca Juniors; tanto así que el colombiano ha hecho empatía con el timonel y ha logrado encajar en el juego que él desea. Sin embargo, la vuelta de Cardona al club de ‘La Bombonera’ causó muchas dudas por el juego que mostró el volante en su anterior equipo, Tijuana.

Aunque el nivel que traía Edwin Cardona no fue un impedimento para que las directivas le dieran su voto de confianza y volviera a vestir la camiseta de uno de los grandes del futbol sudamericano, un ídolo y referente del conjunto ‘xeneize’ como Martín Palermo habló en ESPN sobre lo que percibe del antioqueño, ya que fue su director técnico en el Pachuca de México.



“El primer semestre me dio muchísimo. Fue un jugador que se destacó, aportó mucho en el juego y nos dio la posibilidad de clasificar a liguilla y la de ir a la Copa América, porque fue convocado. No jugó, no participó mucho y cuando volvió, fuera de los tiempos de hacer pretemporada, le costó meterse en el ritmo”, argumentó Palermo.



Además, el mítico delantero resaltó las condiciones técnicas que tiene el colombiano dentro del terreno de juego; no obstante, dejó claro que si bien sabe jugar por la ‘banda’, no tiene ese olfato defensivo: “Lo hace, pero te mira. Después él te da otra cosa. Pero si lo puede suplantar otro esa necesidad de que siga al 4, él me va a dar otra cosa para el funcionamiento para el equipo. Ahí están sus compañeros que dicen: 'Bueno, yo voy a correr por él porque después me va a poner una pelota en la cabeza, un pase gol, un tiro libre y la va a clavar'. Ahí nos complementamos como equipo”, manifestó el ex delantero.



Por otra parte, el ‘loco’ Palermo recordó los inconvenientes que padeció Cardona respecto a los temas físicos: “Sí él, se cuidaba. Ponía balanza para pesarlos y le costaba porque tenía esto que era irregular. Cuando él se veía en la semana según lo que había comido o se había entrenado, sabía el peso que tenía. Entonces a veces cuando podía haber llegado a aumentar algún kilo demás. Ahora que está en ‘Boca’ lo veo bien".

También se refirió a los inconvenientes en el ámbito personal como razón de sus problemas metabólicos: "Hoy por hoy es un tema a tratar que puede pasar por la ansiedad misma o las situaciones familiares que lo llevan a uno a la necesidad de comer y más cuando el físico no te ayuda. Y en esto Edwin tenía ese problema. Muchísimos problemas fuera del fútbol y que quizá su descarga es en la cuestión de la alimentación o que también el físico no lo asimila bien y termina siendo contraproducente para él"

Finalmente aclaró que cuando Edwin Cardona está bien, el equipo está mejor porque es un jugador que soluciona muchas cosas; sin embargo cuando su rendimiento baja “es muy notorio”.