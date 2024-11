Perdón absoluto para Advíncula por dejar a Boca con 10 en la eliminación frente a Vélez

Le puede interesar: Colombia se aleja mucho: así quedó el ranking FIFA tras las Eliminatorias

Al final el cuadro 'xeneixe' por poco se termina quedando con la victoria, alcanzaron a estar arriba en el marcador 3-2, pero evidentemente el desgaste de tener un futbolista menos les cobraría factura y Vélez volvería a darle vuelta en los últimos minutos. Si el defensor peruano se hubiera mantenido en cancha posiblemente el resultado hubiera llegado a ser diferente y era una situación bastante clara.

Sin embargo, el presidente y referente de Boca, Juan Román Riquelme, no lo vio así. Se enfocó en defender al jugador frente a los medios y los hinchas tras el mal momento que ha venido pasando con el equipo y las veces que lo ha terminado condicionando en partidos importantes.

Nadie se hace expulsar porque quiere. Es fútbol. Advíncula nos dio muchas alegrías, hoy le tocó ser expulsado por doble amarilla, son cosas que pasan. Yo lo vivo así, es fútbol, quiero ganar, pero es así. El fútbol argentino es competitivo, no es fácil. Sabemos que este torneo largo no lo hicimos bien, pero nos quedan tres partidos que tenemos que hacerlo bien y ganar, terminar lo más alto posible. Creo que el primer semestre fue bueno, no fue malo.