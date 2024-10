Periodista argentino acaba con Juanfer Quintero; “es una señora quejosa”

Pese a que el volante colombiano, Juan Fernando Quintero, es uno de los jugadores más destacados del Racing Club en esta temporada con registro de 5 goles y 7 asistencias, el centrocampista ha sido fuertemente criticado en Argentina.

El reconocido periodista e hincha de Racing Flavio Azzaro, fue contundente y muy fuerte con las críticas hacia el volante de la Selección Colombia, a quien lo nota falto de ánimo al momento de entrar a la cancha y de jugar al fútbol.

Lea también: Richard Ríos se va de Brasil: Palmeiras negocia con gigante europeo

Destruyen a Juanfer Quintero en Argentina; “es una señora quejosa”

Azzaro, en uno de los tradicionales videos que monta en su canal de YouTube, aseguró que el técnico de Racing, Gustavo Costas, se equivoca en seguir colocando en la cancha al volante colombiano, pues asegura que Juanfer camina la cancha y no se le ven ganas de jugar.

“El entrenador comete el error de poner a jugadores que por distintos motivos no debieran entrar en Racing porque no demuestran tantas ganas de jugar a la pelota, hablo de Juanfer Quintero”, empezó diciendo Azzaro a partir del minuto 15 del video.

“Qué le puede generar entrar a Juanfer Quintero al equipo, era una señora quejosa caminando, basta por favor, no lo pongas Costas, ¿lo vas a poner de titular el miércoles por Copa Sudamericana?, bueno, de pronto se motiva... no lo pongas más porque no te da nada”, añadió el periodista argentino.