Presidente de River Plate: El futuro de Marcelo Gallardo es incierto

A pesar de haberse quedado a portas de la gran final de la Copa Libertadores, el presidente del conjunto argentino, River Plate, Rodolfo D’Onofrio, le dio su voto de confianza al estratega Marcelo Gallardo, quien ha sido multicampeón con el equipo ‘Millonario’ en las cinco temporadas en las que ha estado al frente de River.

Y es que el ‘Muñeco’ Gallardo, a pesar de tener contrato con el equipo hasta el 31 de diciembre del 2022, ha sido ‘tentado’ por varios equipos internacional para que sea el nuevo estratega, por lo que el presidente del club espera que continúe y así darle un parte de tranquilidad a los seguidores de la ‘Banda Cruzada’.

Le puede interesar: Falcao negocia: la nueva cifra que pide a Galatasaray para irse anticipadamente

“Gallardo, siempre cuando llega esta altura del año, analiza si se queda o se va. Está en él. Yo no soy de interpretarlo. No tengo una intuición. Solo tengo las ganas de que siga siempre. Quiero que continúe incluso después de que yo me vaya. Es una decisión muy personal y creo que hace muy bien en hacer un resumen”, expresó D’Onofrio a la cadena ESPN.

Por otra parte, reiteró que Gallardo tiene potestad para decidir si continúa o no en el club: “Le queda un año, al igual que a mí. Pero no puedo inventar algo que está solo en la cabeza del entrenador”.

Vea también: Problemas para Boca: flamante jugador fue denunciado por violencia sexual

No obstante, el presidente del club argentino resaltó que el 'Muñeco' no solamente es el mejor técnico de Sudamérica, también del mundo, puesto que es trabajador con el grupo profesional y los jugadores de las inferiores: “Ojalá se pueda quedar muchísimos años en River. Después, estoy convencido de que el club tiene un camino a recorrer como institución en todos sus aspectos. Ya está arriba de un riel. River volvió a ser River y lo va a seguir siendo después de que yo me vaya”.

Hay que resaltar que el presidente (Rodolfo D’Onofrio) de la institución argentina se reunirá con Enzo Francescoli (mánager de River) para tratar diversos temas entre los que se encuentra los fichajes, objetivos para la presente temporada. Además, manifestó que hablará con Gallardo para acordar los planes de la temporada 2021: “Él siempre toma sus decisiones y lo tenemos que escuchar. Es muy especial también, no sé si se tomará algunos días de descanso o vamos a tener alguna reunión próxima”.