Pulgar abajo: certera decisión de Boca sobre el futuro de Cardona y Fabra

Boca Juniors tomó una decisión contundente sobre el futuro de Edwin Cardona y Frank Fabra. La situación deportiva de los colombianos no es la mejor y el cuerpo técnico, junto con la dirigencia, decidieron descartar a los futbolistas hasta que se pongan en una mejor forma.

Siendo así, ninguno de los dos estará en el duelo de este domingo ante Talleres de Córdoba por el fútbol local. Esta noticia deja en una clara incógnita el futuro de ambos jugadores después de este semestre. Las versiones en Argentina resaltan que al finalizar el año el club buscará la salida de los 'cafeteros'.

Aunque el rendimiento deportivo de los dos ha sido muy inferior a lo que en su momento se les conoció, no cabe duda de que hoy en día el sobrepeso les pasa una mala jugada. Fabra no es el mismo de la temporada 2019, 2018 o 2017. Mientras que Cardona regresó de México siendo un mar de dudas y con fallas claras que no demuestran su compromiso con el club.

Lo último vivido tras su participación en la Copa América con la Selección Colombia, lo deja en una clara deuda con el plantel y los hinchas al pedir días de descanso en el momento más complicado de la temporada del 'xeneize' donde se jugaba el paso a cuartos de final de la Copa Libertadores. Por supuesto, la eliminación de Boca profundizó las dudas.

El entrenador Miguel Ángel Russo ahora le dará cabida a los futbolistas de las inferiores que han tenido una buena actuación en los últimos juegos del equipo.

Por otro lado, se sabe que Sebastián Villa y Jorman Campuzano son los otros colombianos que quieren salir de la institución del sur. Aunque el futuro de ambos no ha sido definido todavía, se espera que se dé la no continuidad de ambos.