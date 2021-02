Racing vs Banfield: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El estratega Juan Antonio Pizzi debuta en el banquillo técnico de Racing con el fin de hacer olvidar la campaña que realizó la ‘Academia’ en la Copa Diego Maradona, donde el equipo no estuvo a la altura de la expectativas. Por tal razón, visita al subcampeón Banfield del técnico, Javier Sanguinetti, quien esperar mejorar y poder levantar el título que perdieron frente a Boca Juniors.

RACING VS BANFIELD: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Racing vs Banfield se puede ver en TNT Sports.

Argentina: 5:15 pm

Colombia: 3:15 pm

Estados Unidos: 3:15 pm (este), 12:15 pm (pacífico)

Hay que recordar la ‘Academia’ ya no cuenta con su capitán y referente, Lisandro ‘Licha’ López, quien decidió emigrar a la MLS, para defender la camiseta del Atlanta United. Por consiguiente, el delantero Darío Cvitanich es quien asume la responsabilidad de marcar los goles y para ello, tendrá como compañeros a Maximiliano Cuadra luego de su paso por el fútbol chileno.

"Mi idea de un equipo es ser protagonista. Trataremos de mantener el juego, de buscar profundidad y cuando no la tenemos, intentar recuperarla lo más rápido y alto posible”, dijo el nuevo entrenador de Racing.

Mientras tanto, Banfield sabe que el subcampeonato ya pasó y por tal razón, no quiere ceder terreno. No obstante, su figura Agustín Fontana tuvo que ser apartado de la plantilla del ‘Taladro’, ya que no llegó a un acuerdo con los directivos para renovar su contrato. Ante ello, tomaron la decisión de separarlo de sus compañeros.