Racing vs Newell’s Old Boys: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la quinta jornada de la Copa Diego Maradona, Racing recibe a Newell’s Old Boys con la intención de quitarle el sueño de llegar a la final del torneo argentino, teniendo en cuenta que el conjunto ‘Leproso’ comparte el liderato con Vélez Sarsfield.

La inesperada salida del entrenador Sebastián Beccacece luego de la eliminación de los cuartos de final de la Copa Libertadores, hicieron que los directivos de la ‘Academia’ buscarán un nuevo estratega; por ende, tienen en la lista a Guillermo Barros Schelotto. Cabe resaltar que Racing ocupa el tercer puesto de la tabla con cinco unidades.

RACING VS NEWELL’S OLD BOYS: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Racing vs Newell’s Old Boys se puede ver en Fox Sports Premium Argentina. En Estados Unidos transmite TyC Sports Internacional. A nivel Internacional, el juego lo puede seguir en Bet365.



Argentina: 7:20 pm

Colombia: 5:20 pm

Estados Unidos: 5:20 pm (este), 2:20 pm (pacífico)



Mientras tanto, el equipo de Frank Darío Kudelka espera seguir con la racha que lo tiene en la primera posición con nueve unidades, producto de tres victorias y una derrota. El conjunto ‘Leproso’ llega a este compromiso tras perder ante Vélez Sarsfield y por ende, no tiene margen de error.