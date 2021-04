Racing vs San Martín: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Racing se enfrenta en la Copa Argentina ante San Martín de San Juan en el estadio Julio Grondona. La ‘Academia’ llega con una sonrisa de oreja a oreja luego de vencer a su rival de patio, Independiente por la mínima diferencia en la Copa de la Liga Argentina.

RACING VS SAN MARTÍN DE SAN JUAN: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Racing vs San Martín se puede ver en TyC Sports Play, TyC Sports Argentina. En Estados Unidos lo puede ver por TyC Sports Internacional. En México lo ve por TyC Sports Internacional y a nivel internacional transmite AFA Play.

Argentina: 9:10 pm

Colombia: 7:10 pm

Estados Unidos: 8:10 pm (este), 6:10 pm (pacífico)

Con esta victoria, Racing quedó en la cuarta casilla del grupo A con 15 unidades, por lo que quieren seguir en la racha para avanzar a la siguiente fase de la Copa. Por tal razón, el estratega Juan Antonio Pizzi no quiere llevarse sorpresas.

Por otra parte, el cuadro visitante sabe que enfrentar a la ‘Academia’ no es cualquier cosa, por lo que su entrenador Paulo Ferrari tendrá que estar atento al igual que sus dirigidos si quieren dar la sorpresa en la Copa: “Nosotros vamos a querer ser protagonistas, tal como lo hacemos en nuestra categoría; no vamos renunciar a nuestro estilo. Nos tenemos mucha confianza, pero, obviamente sabemos los jugadores que tiene Racing. Son todos muy buenos, juegue quien juegue; sin importar si hay cambios, o no, del último partido".