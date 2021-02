Rafael Santos Borré: ¿Cuándo se iría a jugar a Palmeiras?

Luego de tantas noticias que han transcurrido en los últimos días acerca de la continuidad de Rafael Santos Borré en River Plate, se ha conocido que el goleador de la era Marcelo Gallardo tomaría una decisión en los próximos meses.

Según se conoció, Borré podría dejar al equipo ‘Millonario’, luego de ganar un par de campeonatos para sumar una nueva experiencia con el actual campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras, quien está interesado desde hace algunos meses con contar con los goles del colombiano.

Le puede interesar: Amaranto Perea puso cara a las dudas por su futuro antes de Junior vs Millonarios

Luego de haber conseguido una de las tres anotaciones con las que River goleó a Rosario Central, al culminar el compromiso, Santos Borré le manifestó a los micrófonos que su continuidad en el club “está avanzada porque se hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. No hay un mejor lugar para mí que no sea River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado".

No obstante, el programa argentino Halcones y Palomas se aseguró que hay un acuerdo de palabra para que Borré llegue al Brasileirao: “Ya arregló todo con Palmeiras, pero para junio”, comentó el periodista Hernán Castillo.

Vea también: Confirman que Andrés Román nunca tuvo exámenes cardiológicos de Millonarios en clínica Shaio

Y es que el colombiano se ha convertido en pieza esencial de River, ya que le ha brindado goles importantes en instancias definitivas y además, es uno de los hombres claves del ‘Muñeco’ Gallardo, por lo cual, los hinchas buscan que se convenza a Borré para que continúe en River para toda la Copa Libertadores del 2021.