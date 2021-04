Reapareció Álvarez Balanta: quiere volver a River Plate y admira a Santos Borré

Uno de los tantos jugadores colombianos que ha dejado buenos recuerdos en River Plate es el bogotano Éder Álvarez Balanta, quien se desempeña como mediocampista y en el elenco de Buenos Aires jugó 82 partidos convirtiendo tres goles. Hoy milita en Brujas de Bélgica y tiene un presente tranquilo.

Sin embargo, el experimentado volante manifestó en el programa radial argentino ‘Cómo te va’ que desea regresar a River Plate, club donde tiene grandes amigos y recuerdos como profesional.

“Cambié mucho del jugador que era en River, crecí mucho en lo personal, en decisiones y acciones de juego que gracias a la experiencia puedo manejarme mejor. Me gustaría volver a River y volver a vivir en Buenos Aires. Pasé muy buenos años ahí, no puedo decirte cuándo sería. Vivo el presente y tengo la esperanza y anhelo del día de mañana poder volver”, señaló en primera medida.

Luego recordó al compañero con el que mejor se la llevó: “De River admiraba a Maidana, cuando subí de Reserva a Primera era una cosa de locos. Él me marcó muchas cosas, fue un referente para mí de cuando empecé a jugar”.

Marcelo Gallado no pudo escapar de los elogios del colombiano: “Con él desde un primer momento tuve buena relación. Tiene una gran manera de entrenar y hoy River tiene una identidad que se la dio él con el paso del tiempo. Aunque cambie los nombres y aunque pueda ganar a perder, River tiene una identidad… Me incorporó en mi carrera el tema de la intensidad como jugador, es algo que me quedó cuando estuve con él y lo aplico. Él siempre está en todos los detalles. Quiere que su equipo saque la mayor ventaja en todo lo que pueda”.

Y cerró hablando de Rafal Santos Borré, goleador colombiano en la actualidad de River: “Me alegra mucho el presente de Borré, más que nada porque vi todo el tiempo de adaptación y lo que tuvo que pasar para llegar a River. Hoy en día ha dado vuelta la situación y es uno de los jugadores más influyentes en el ataque”.