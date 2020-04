Recordado exjugador de Santa Fe se despachó en contra de Carlos Tévez

La situación que vive el mundo del fútbol sigue generando polémica en torno al sueldo de los jugadores. Muchos opinan que se debe bajar el salario, otros dejar de cobrar la totalidad; estas frases han provocado un gran cruce de opiniones entre los propios protagonistas del balón.

Puede ver: Carlos Tévez y una gran muestra de solidaridad en Argentina por la crisis

En Argentina el protagonista de la discordia fue el ídolo de Boca Juniors Carlos Tévez, que aseguró los futbolistas podrían vivir hasta 6 meses o un año sin cobrar, e invitó a todos los demás jugadores a no poner problema por eso.

"Los jugadores podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar. No está en desesperación que vive con pibes día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia. Tenemos que estar y ayudar, estar en los comedores. Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos", indicó Tévez.

Acto seguido, varios nombres salieron en contra de las declaraciones del 'Apache'. Uno de ellos fue el exjugador de Independiente Santa Fe, Daniel Neculmán, que actualmente juega en el Deportivo Cuenca de la Serie A de Ecuador.

El atacante aseguró: "Vos (refiriéndose a Tévez) que jugaste en Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Juventus... Ah, y ganaste millones de dólares en China...", opinó.

A él se le unieron voces de jugadores reconocidos como 'La Gata' Fernández de Estudiantes de La Plata, e incluso unos que actúan en el fútbol del descenso de Argentina.

Puede leer: Sebastián Villa contó la verdad de su relación con Carlos Tévez tras el título de Boca

Respuestas a Tévez:

La 'Gata' Fernández: "No creo que todos los jugadores de Argentina tengan la posibilidad de vivir como muchos piensan. Sin el jugador, la pelota no gira. Y en todo este circo, el que menos se lleva es el futbolista".

Emiliano Méndez de Arsenal de Sarandí: "Quiero creer que hablaba por él y no por todos. Es falaz que podamos vivir sin cobrar durante seis meses o un año. Eso es mentira. Estamos viviendo un momento complicado en el que hay que ser responsables y medir la palabra. No es tiempo de demagogia tampoco. Si Tevez generalizó, sus declaraciones no ayudan absolutamente en nada. Hay pibes que la están pasando mal, no está bueno".