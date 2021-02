Respira Fabra: Marcos Rojo confirmó en qué posición jugará con Boca Juniors

Este martes fue presentado como nuevo jugador de Boca Juniors el ex mundialista Marcos Rojo, quien llega al club argentino después de dar por terminado su contrato con el Manchester United, club en el cual estuvo desde 2014, aunque con algunos pasos en otros equipos.

El jugador celebró su decisión de poder estar en Boca Juniors y aseguró que es un sueño cumplido después de haber actuado en otros clubes de su país.

"Supe del esfuerzo que estaba haciendo, nos esperamos un poco y por suerte ya se pudo firmar y estoy muy feliz de estar en Boca Juniors", dijo Rojo.

El jugador estuvo en la temporada 2019-2020 en Estudiantes de la Plata, sin embargo solo jugó 90 minutos con el equipo por cuenta de la suspensión del torneo y tuvo que regresar al Manchester United. Por eso, había preocupación ante su estado físico en las filas de los xeneizes.

"De la parte física me encuentro muy bien, estaba entrenando en Manchester desde que volví después que se terminó el contrato con Estudiantes. Regresé a Inglaterra y me puse a la par de mis compañeros, la primera semana me costó porque estaba entrenando solo, pero ya quería jugar entonces, decidí venirme para acá, tengo dos semana para prepararme y ponerme a punto con la pelota", dijo Rojo.

En la rueda de prensa de presentación, el jugador confirmó que ya tuvo su primer contacto con el entrenador del equipo, Miguel Ángel Russo, y que le confirmó que estará jugando como defensa central.

"Ya hablé un poco con Miguel, nos habíamos cruzado en Estudiantes creo y ayer hablamos de fútbol, de lo que el pretendía de mi en el equipo, en el rol que iba a ocupar, me dijo que me utilizará como central, es una posición que conozco y que me gusta mucho, pero él me dijo que me utilizaría como central", puntualizó Rojo.

Finalmente, el defensa confirmó que tuvo varios ofrecimientos de otros clubes para esta nueva temporada, pero él ya le había entregado su palabra a Juan Román Riquelme y por eso se decidió por llegar al 'azul y oro'.

"Hubo varios clubes que sabían de mi situación con el Manchester y me llamaron de todos lados, pero bueno yo tenía en la cabeza que quería jugar acá y se lo hice saber a Román y le había dado mi palabra hace un tiempo, así que la decisión estaba casi tomada", dijo el jugador.

En la conferencia de prensa Marcos Rojo aseguró que ahora su máximo objetivo será ganar la Copa Libertadores con Boca Juniors.