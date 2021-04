River no recibirá todo el dinero por 'Juanfer' Quintero si no juega amistoso en China

Una de las bajas sensibles en River Plate para la temporada que está en curso es Juan Fernando Quintero, quien emigró al fútbol chino por una cifra de 8 millones de dólares al Shenzhen de la primera división de país en medio de polémicas contra el jugador, pero beneplácito económico de la directiva.

Sin embargo, River Plate no ha recibido el dinero completo de esa transferencia y probablemente no lo reciba. Esto por una cláusula en el contrato que le pedía a River jugar dos partidos amistosos en China y no lo han podido realizar por cuestión de la pandemia.

El equipo argentino ya recibió 5.9 millones y el 2.1 de millones restante lo tendrá solo si se juegan esos dos compromisos. De lo contrario, el colombiano se quedará en China y River no recibirá más dinero.

"A River por la venta de Juan Fernando Quintero le entraron ya 5.9 millones de euros. Pero, iban a ser ocho. El 'millonario' no recibiría los otros dos millones, porque River está obligado a jugar dos partidos amistosos en China y por la situación de la pandemia, sería imposible hacer este viaje", comentaron en TNT Sports.

Y agregaron que “el conjunto argentino tendrá hasta final de año para realizar estos dos encuentros en tierras asiáticas”, aunque no se descarta que los clubes se pongan de acuerdo para jugar los partidos en 2022 si la pandemia lo permite.